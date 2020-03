Tacchinardi: “Consiglio alla Juventus Castrovilli, mi dà l’idea di essere il nuovo Marchisio”

L’ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi ha parlato a tuttojuve.com anche del centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli: “Un centrocampista per la Juventus? Tonali è un giocatore che mi piace, Bentancur può fare il suo lavoro, io andrei su Castrovilli, mi dà l’idea di essere il nuovo Marchisio, mi piacerebbe vedere più italiani in campo, è giovane, ci sono cicli, in questo momento la Juve deve inserire gente giovane, di gamba, affamata. La cosa fondamentale è capire chi siede in panchina, va un allenatore che non accetta di giocare a tre ed hai un problema clamoroso, come detto prima con uno dei tre al mondo che deve stare fuori”.