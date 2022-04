Tacchinardi: “Italiano merita tanti complimenti. Ha un grande futuro davanti, chissà se…”

L’ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato a TMW Radio: “Il Napoli ci ha abituati alle cadute in casa, è successo contro la Fiorentina e non è la prima volta. Peccato, avevo la sensazione che fosse pronto per fare il grande salto. Il pensiero va alla Viola e ad Italiano, sinceramente non mi aspettavo questo coraggio anche al Maradona. Merita tantissimi complimenti, se questi sono gli inizi diventerà un grandissimo allenatore, e chissà se la sua avventura non prosegua solo in Italia… Ci sono tutti i presupposti”.