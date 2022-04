Tacchinardi: “La Fiorentina mi spaventa, è pericolosa. Vlahovic subisce la confusione della Juventus”

L’ex calciatore ed allenatore Alessio Tacchinardi ha parlato a Tuttomercatoweb: “La crescita della Juventus si vede solo nei risultati. C’è molta confusione in campo, anche adesso che c’è più tempo per preparare le partite. Il primo che subisce tutto questo è Vlahovic, che era tutt’altro giocatore alla Fiorentina. Adesso non si è incastrato bene con uno stile di gioco del genere. Allegri ha determinate caratteristiche, ma non è che stia valorizzando molti giocatori”.

Sulla corsa Champions: “Se la Juventus non arriva quarta è un harakiri, ma non è scontato. Dipende anche dalla sfida di stasera, Napoli–Roma, da cosa fanno i giallorossi. Mi spaventa Fiorentina–Juventus come ultima partita di campionato: la Viola è pericolosa, lo sarà già mercoledì in Coppa Italia“.