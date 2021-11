Tacopina: “Giuseppe Rossi è un fuoriclasse in campo e nello spogliatoio. Ci aiuterà, ma prima deve trovare la forma migliore”

Il presidente della SPAL, Joe Tacopina, ha parlato di Giuseppe Rossi al termine della partita odierna contro il Perugia.

Ecco le sue parole: “E’ stato sopraffatto dalla bellezza e dal calore della città di Ferrara. Conosciamo tutti le sue doti, è un fuoriclasse in campo e nello spogliatoio. Potrà essere di grande aiuto per la squadra. Avrà però tempo per trovare la forma migliore. Eravamo insieme in panchina prima della partita e mi ha detto: ‘Non so cosa darei per scendere in campo adesso con loro’. Questo dimostra la sua voglia di dare un contributo alla SPAL”.