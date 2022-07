Il presidente della SPAL Joe Tacopina, intervistato da ItaSportPress, ha parlato dell’ex giocatore della Fiorentina Giuseppe Rossi: “Posso confermare che Pepito sarà con noi a ottobre e inizierà gli allenamenti per entrare in forma prima possibile. Giocherà con noi ancora per un’altra stagione e siamo molto felici di riaverlo perché è un leader, porta esperienza e grande qualità alla squadra”.