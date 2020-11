Tagliavento: “Ero il più scettico di tutti sul Var ma poi mi bastò il primo tempo di Inter-Fiorentina per ricredermi…”

Intervistato da Avvenire, l’ex arbitro Paolo Tagliavento ha commentato l’inserimento del Var, valutandolo soprattutto in relazione alla propria carriera: “Se sono favorevole? Assolutamente sì. Durante la fase di sperimentazione ero il più scettico fra i miei colleghi, poi mi sono bastati i primi 45 minuti di Inter-Fiorentina (agosto 2017, finì 3-0 per i nerazzurri ndr) per capire cosa mi ero perso in tutti quegli anni. Se ne avessi beneficiato prima, sono certo che il VAR mi avrebbe evitato i cinque peggiori errori della mia carriera: tipo il gol annullato a Muntari, palla dentro e non fuori di Buffon in Milan-Juventus (2012) e la rete in fuorigioco di Matip, non rilevato, nello “spareggio” Champions (2013) Schalke 04-Basilea 2-0… Del resto ogni arbitro che ha diretto ad alti livelli si porta dietro l’etichetta della svista d’autore che ha commesso in carriera”.

