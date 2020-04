Taglio degli ingaggi e allenamenti: La Fiorentina opta per la posizione attendista

Taglio degli ingaggi e data della ripresa degli allenamenti. Sono questi, due dei temi principali, dei quali discutono le società di Serie A in questo momento. La Fiorentina ha deciso di scegliere una posizione attendista su entrambe le problematiche. La società e la squadra non smaniano per ritornare in campo, Commisso è stato molto chiaro: “Prima pensiamo alla salute poi al terreno di gioco”. Nessuno forzerà la mano in questo senso, contrariamente a quello che ha intenzione ad esempio di fare Lotito a Roma.

Anche sul taglio degli stipendi non c’è una posizione netta presa ancora dai viola che aspettano che si raggiunga un accordo collettivo prima di andare a discutere coi propri tesserati. Probabilmente alla fine il movimento si indirizzerà verso la soluzione Juventus, ma è presto per dare per certo questo fatto.