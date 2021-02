Taibi: “Dalle Mura farà esperienza qui alla Reggina e poi tornerà a Firenze da protagonista. Rosati? Pradè ci ha visto lungo ancora una volta”

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Dalle Mura? Crediamo molto in lui, secondo noi ha delle potenzialità incredibili. Qui avrà l’opportunità di giocare e di mettersi in mostra per poi tornare da protagonista alla Fiorentina. Maleh? E’ un giocatore che mi è sempre piaciuto, è molto tecnico e ha ancora ampi margini di crescita”.

E poi ha aggiunto: “Montiel? Certe volte questi ragazzi vivono delle annate particolari, dove tutti si aspettano che possano esplodere e invece poi trovano delle difficoltà. Credo che Montiel vada solo aspettato senza farsi prendere dalla fretta. Rosati? Pradè ha fatto bene a prenderlo, è un professionista serio che farà sicuramente bene al gruppo. Il direttore sportivo della Fiorentina ci ha visto lungo anche stavolta”.