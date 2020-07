Tante occasioni, pochi gol: i due dettagli che possono influire sulla scelta di riconfermare Iachini

Il dato che risulta più evidente da quando la Fiorentina ha ripreso il campionato è il numero di occasioni sprecate dai viola in zona d’attacco. Tra legni colpiti e azioni vanificate a due passi dalla porta la squadra di Iachini ha raccolto ben poco rispetto a quanto seminato, il che dimostra che la finalizzazione e la concentrazione in zona offensiva è ancora carente. Lo sa bene anche l’allenatore viola che dopo il pareggio per 0-0 contro il Cagliari ha sottolineato la questione con le sue dichiarazioni. “Anche oggi potevamo segnare tante reti, abbiamo avuto occasioni importanti. Siamo partiti con le tre punte per fare risultato. Purtroppo abbiamo colpito il quinto palo nelle ultime quattro partite. Abbiamo provato di tutto e di più, giocando ogni tre giorni la fatica si fa sentire”.

In ogni caso, oltre al calendario fitto di gare e alle conseguenti fatiche, non è più accettabile creare così tante occasioni da reti e non finalizzarle. Il gioco dei viola talvolta sembra convincente per soltanto un tempo, e questo non è un dettaglio da poco. Senza i gol diventa ancora più complicato gestire una determinata gara. La domanda che sorge spontanea quindi è: la Fiorentina segna poco per colpa degli interpreti o di un gioco che in zona d’attacco può risultare talvolta confusionario? La risposta probabilmente sta nel mezzo, ma se il buon ed esperto Beppe Iachini vorrà cercare di ottenere una conferma per la prossima stagione questo è al momento il primo dettaglio da dover sistemare.

Potranno cambiare anche i giocatori, ma il gol va trovato. Non ne va tanto dello spettacolo in campo, ma segnare il prima possibile a queste temperature vorrebbe dire preservare le energie e utilizzarle per gestire poi il risultato. A maggior ragione, se i gol da parte della Fiorentina inizieranno ad arrivare sempre di più in confronto alle occasioni da gol create, le quotazioni per rivedere Iachini sulla panchina viola il prossimo anno potrebbero essere in aumento.