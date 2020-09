Tanti ex Fiorentina pronti a rimettersi gli scarpini per una speciale “Partita del Cuore” in ricordo di Niccolò Parigi

Saranno tanti gli ex giocatori viola che lunedì si rimetteranno gli scarpini per giocare la partita benefica tra le Vecchie glorie della Fiorentina e “Gli amici di Nicco”. Il match infatti è organizzato in ricordo di Niccolò Parigi, giocatore diciassettenne della Sales prematuramente scomparso tre anni fa. Il COVID-19 quest’anno non ha purtroppo permesso lo svolgimento della “NiccoParo International Cup”, torneo internazionale giovanile dedicato al ragazzo. Da qui l’idea della “Partita del cuore” che si svolgerà lunedì 28 settembre presso il campo dell’US Sales dalle 18.00. Tra gli ex Fiorentina presenti ci saranno Manuel Pasqual, Francesco Flachi, Andrea Ivan, Giovanni Guerrini, Stefano Carobbi, Aldo Firicano e tanti altri. Per la dirigenza della Fiorentina sarà presente anche Giancarlo Antognoni. Per la premiazione verrà consegnato un ecografo all’Associazione Tumori Toscana.

Ecco cosa stiamo organizzando per TE.. . una partita tra “ex viola“ contro i tuoi amici del cuore

Doneremo un ecografo… Pubblicato da NiccoParo International Cup su Sabato 12 settembre 2020