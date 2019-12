Tanti problemi fisici e poche partite giocate: l’avventura argentina di De Rossi potrebbe essere già finita

L’avventura di De Rossi al Boca Juniors potrebbe essere già giunta al capolinea. Il club argentino ha infatti cambiato presidente e dirigenti, e la nuova società sembra non essere convinta della presenza nella squadra dell’ex obiettivo della Fiorentina. Ecco le parole del nuovo presidente Jorge Ameal al quotidiano argentino Olè: “Qualcuno ha fatto venire De Rossi in questo club e ora non sappiamo se si sentirà a suo agio anche con noi. E comunque rivedremo il contratto”. Il motivo delle perplessità della nuova dirigenza è dovuto sicuramente anche alle condizioni fisiche di De Rossi. A causa di vari problemi, infatti, l’ex Roma ha giocato solo sette partite in cinque mesi.