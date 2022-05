Tanti, troppi motivi per non sbagliare

Il pareggio del Venezia con la Roma è stato l’ultimo dei tanti risultati favorevoli alla corsa europea della squadra viola. Le pesanti sconfitte contro Salernitana e Udinese avrebbero potuto condannare la Fiorentina, a due giornate dalla fine, ad accontentarsi di un posto fuori dalla zona europea, invece è ampiamente nella lotta. Contro la Sampdoria un set point, per lasciare meno responsabilità possibili a una gara ostica come quella contro la Juventus nell’ultima di campionato al Franchi.

Per farlo c’è da dare una svolta al campionato fuori casa, dove la Fiorentina, nella classifica specifica delle partite lontano dal proprio stadio è 12esima, con 21 punti in 18 partite. Pochi, se considerato la posizione in classifica. A Marassi per mettere un piede in Europa, in attesa di un Milan-Atalanta che può essere decisivo. A Marassi per tre punti che potrebbero essere la svolta decisiva per quest’anno, per non sbagliare LA partita, che potrebbe cambiare tanto.