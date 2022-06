Tardelli: “La Fiorentina dell’82 mi ha fatto venire in mente il Milan di quest’anno. Ma i viola non ebbero la forza di vincere e non è un dettaglio di poco conto”

Il campionato di Serie A 1981/82 è uno di quelli che si è chiuso con il maggior carico di polemiche. Ancora oggi se ne parla di quella volata tra Fiorentina e Juventus che ha visto prevalere i bianconeri all’ultima giornata per un punto, con arbitraggi che fecero discutere.

Ne è tornato a parlare l’ex centrocampista bianconero Marco Tardelli che, a Tuttosport, ha detto: “Quella Fiorentina che si giocò lo scudetto con noi fino all’ultima giornata, mi ha fatto venire in mente il Milan. Non era la squadra più attrezzata, ma ci ha dato del filo da torcere fino all’ultimo secondo. Quel gruppo si è perso solo all’ultimo: a differenza del Milan di Pioli non ebbero la forza di vincere, che non è certo un dettaglio di poco conto”.