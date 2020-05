Tardelli non ci sta: “Tutte le componenti si sono messe al tavolo, meno i calciatori. Le società cambiano le loro posizioni”

L’ex calciatore della Juventus Marco Tardelli ha analizzato cosi la situazione dal punto di vista dei calciatori: “Tutte le componenti si sono messe al tavolo, meno i calciatori. Non sono presi in considerazione. Penso alle società che hanno deciso di ridurre gli stipendi senza mettersi a discutere con l’Aic. Se i calciatori si fossero fatti rappresentare dall’associazione magari avrebbero trovato un sistema per aiutare chi fa lo stesso mestiere e ha bisogno di una mano perché guadagna cifre molto diverse, e le società continuano a cambiare posizioni”.

