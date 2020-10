Tatarusanu, esordio con errore: Veretout è infallibile. Disastro Giacomelli Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La quinta giornata di Serie A si è conclusa con il posticipo del Monday Night tra Milan e Roma. 3-3 il risultato pirotecnico di una partita frizzante e piena di occasioni. Disastrosa la direzione di gara di Giacomelli che ha assegnato due calci di rigore, uno per parte, quantomeno dubbi.

La squadra di Pioli si è portata in vantaggio dopo 2′ grazie al gol di Ibrahimovic, che sfrutta l’assist di Leao per battere Mirante. Il pareggio della Roma è arrivato al 14: angolo di Pellegrini, uscita a vuoto dell’ex Fiorentina Tatarusanu, in campo al posto di Donnarumma positivo al Covid-19, e colpo di testa vincente di Dzeko. Al 30′ il Milan è andato vicino al vantaggio, ma il palo ha respinto il colpo di testa di Kjaer.

In apertura di ripresa i rossoneri si riportano in vantaggio: Leao sfonda ancora una volta sulla sinistra e la mette dietro per l’arrivo di Saelemaekers, che di prima intenzione trafigge Mirante. Al 71′ Giacomelli assegna un rigore alla Roma piuttosto dubbio per un presunto fallo di Bennacer su Pedro: dal dischetto Veretout batte Tatarusanu e riporta il punteggio in parità. Passano pochi minuti e l’arbitro assegna un altro rigore, anche questo inesistente, per fallo di Mancini su Calhanoglu: dagli undici metri Ibrahimovic spiazza Mirante. Ma non è ancora finita: a 7’ dal termine la Roma trova il gol del 3-3 con Kumbulla, che sugli sviluppi di un calcio angolo anticipa tutti sul secondo palo. Non succede più niente fino al triplice fischio finale di Giacomelli.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 13, Sassuolo, Napoli 11, Inter 10, Atalanta, Sampdoria, Juventus, 9, Verona, Roma 8, Cagliari, Lazio, Fiorentina 7, Benevento 6, Spezia 5, Parma, Genoa 4, Bologna, Udinese 3, Crotone, Torino 1.