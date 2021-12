Taveri: “Il futuro di Vlahovic lo vedo all’estero. Al momento in Italia non c’è nessuno che possa dare alla Fiorentina i soldi che chiede”

Il giornalista di Sportmediaset e noto conduttore italiano Mino Taveri ha parlato di Fiorentina su Italia Uno: “Vlahovic? Sarà una bella lotta per averlo. Al momento lo vedo all’estero dopo la Fiorentina. Non c’è squadra in Italia che adesso sia in grado di poter dare ai viola i soldi che chiedono”.

E poi ha aggiunto: “Chiunque lo prenderà farà veramente un colpo pazzesco perché è un attaccante completo, ha piede ma non solo. Ha avuto una crescita pazzesca, lo ricordo i primi tempi in Italia, sembrava spaesato, un pesce fuor d’acqua. Ora ha messo in mostra le doti che ha. La Fiorentina di Italiano è allenata molto bene e può fare grandi cose sia in campionato che Coppa Italia“.