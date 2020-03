Tedesco: “Con Iachini la Fiorentina ha fatto il colpo della stagione. Quando giocava era amatissimo perchè…”

Al sito Mediagol.it ha parlato l’ex centrocampista della Fiorentina Giovanni Tedesco, che nell’intervista ha parlato anche di Beppe Iachini, suo compagno di squadra proprio a Firenze. Queste le sue parole: “La Fiorentina con Montella non riusciva ad ingranare e quando hanno ingaggiato Iachini ho subito pensato che fosse l’uomo ideale. Anche da giocatore è stato sempre un gladiatore ed era amatissimo dai tifosi. Mi ricordo che non usciva dal campo se non aveva regalato la sua maglia. I tifosi fiorentini gli vogliono ancora bene. Credo che la società viola prendendolo abbia fatto il colpo della stagione”.