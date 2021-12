Problemi in casa Bologna, impegnata in questo momento nella sfida di campionato contro la Roma. Dopo appena 17 minuti, infatti, Sinisa Mihajlovic ha dovuto sostituire Marko Arnautovic per infortunio.

L’austriaco ha lasciato il campo malconcio, sostituito da Sansone, a adesso bisognerà capire l’entità del suo infortunio. Considerando che tra quattro giorni il Bologna affronterà la Fiorentina, Mihajlovic potrebbe dover rinunciare al suo attaccante titolare nella partita dell’ex contro i viola.