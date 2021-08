Tegola in casa Cosenza: il neo acquisto Del Favero potrebbe saltare la trasferta nella “sua” Firenze

Tegola in casa Cosenza in vista della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina. Come riporta tifocosenza.it, infatti, durante l’allenamento odierno Mattia Del Favero è stato costretto a lasciare il campo dopo un colpo alla spalla. Il portiere appena arrivato in prestito dalla Juventus, nato a Firenze, ha già sofferto in passato infortuni di questo tipo e lo stop potrebbe essere arrivato più che altro a scopo precauzionale. Nelle prossime ore comunque verranno svolti degli esami per valutare l’entità dell’infortunio, ma onde evitare rischi è presumibile che Del Favero non prenderà parte alla trasferta nella sua Firenze.