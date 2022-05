Tegola in casa Salernitana: Nicola perde Ranieri per il finale di campionato

Brutta tegola in casa Salernitana, che in un certo senso riguarda anche la Fiorentina. Luca Ranieri, giocatore di proprietà dei viola, si è procurato uno stiramento e i tempi di recupero non si prospettano brevi. Infortunio che – riporta tuttosalernitana.com – di fatto chiude in anticipo la stagione del difensore, mancando ormai solo tre partite al termine del campionato.

Un imprevisto non da poco per Nicola, visto che Ranieri è stato uno dei principali protagonisti della stagione e in particolare di questo ultimo periodo in casa Salernitana. L’impresa di raggiungere la salvezza, senza uno dei suoi giocatori titolari, sarà certamente più ardua per la società campana.