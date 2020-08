Tempo di scelte per Ranieri. Le valutazioni della Fiorentina

Un percorso netto e definito con le giovanili della Fiorentina, quindi l’agognato debutto in prima squadra ed in Serie A. Luca Ranieri in stagione è riuscito a ritagliarsi 5 presenze con la maglia viola, prima della cessione in prestito all’Ascoli nel mercato invernale, 3 in A e due in Coppa Italia. Difensore mancino, fa della duttilità il suo marchio di fabbrica, potendo giocare come difensore centrale oppure da terzino. Il ragazzo ha anche molte presenze nelle nazionali giovanili italiane. Il ruolo in cui probabilmente ha dimostrato di esprimersi al meglio è quello di centrale di sinistra in un reparto a tre. Ranieri è un calciatore in via di formazione, e in quest’ottica il prestito in Serie B è certamente un passaggio importante.

Dopo l’ottima stagione al Foggia, la Fiorentina ha scelto di tenerlo in rosa per valutarne i progressi, quindi il ragazzo si è mosso nuovamente a titolo temporaneo, stavolta ad Ascoli. Complessivamente positiva la sua esperienza, anche se un problema serio al malleolo lo ha bloccato per quasi due mesi. La salvezza conquistata col Picchio è sicuramente anche merito del classe ’99 ligure. Di recente il difensore gigliato ha affermato di dover valutare bene il proprio futuro con la dirigenza viola, per non passare la prossima stagione in panchina. E’ assai probabile che Ranieri si muova ancora in prestito, magari salendo di categoria, oppure trovando posto in una squadra competitiva in cadetteria.