Tenerani: “Difficile dire se Vlahovic rinnoverà, ma vuole restare. La cifra che la Fiorentina investirà sul mercato…”

A TMW Radio ha parlato il giornalista fiorentino Mario Tenerani. queste le sue parole sull’arrivo a Firenze di Gattuso e non solo: “Gattuso è l’uomo giusto anche per il carattere. Ha tutto per piacere a una piazza come Firenze che viene da tre anni di delusioni. Si riparte anche da Vlahovic, che ha confermato di voler restare. Difficile dire se prolungherà il contratto ma non ci sarà un altro caso Chiesa. Se non rinnoverà però la Fiorentina potrebbe rischiare tanto a livello economico. La Fiorentina è una delle poche squadre che non ha debiti ma ha già speso molto nelle altre sessioni. In tutti secondo me la cifra da spendere sarà intorno agli 80 milioni, considerando anche la cessione di Chiesa. 30 ce li metterà Commisso e 50 arriveranno da cessioni e altri affari”.