Tensione nello spogliatoio? Spalletti dice la sua: “I giocatori devono essere intelligenti. Gruppo e risultati di squadra sono la cosa più importante”

In queste settimane si è parlato tanto (e si continua a farlo) di come la vicenda Vlahovic possa influire negativamente sullo spogliatoio della Fiorentina. Una situazione che non esiste solo nella società viola, ma anche altrove. Per esempio a Napoli, dove il rinnovo di Insigne è ancora un grosso punto interrogativo che potenzialmente potrebbe creare problemi interni allo spogliatoio.

Sulla questione si espresso, alla vigilia dell’impegno in Europa League, l’allenatore dei partenopei Luciano Spalletti: “Il segreto è sempre l’intelligenza dei giocatori. Abbiamo a che fare con ragazzi intelligenti e professionisti seri, che conoscono i loro obblighi. Devono esibire professionalità, impegno e stare in un contesto di gruppo. Tutti sanno che le cose più importanti sono il gruppo e i risultati di squadra, non quelli individuali. Alla fine è sempre quello che conta, infatti all’inizio c’erano giocatori abbattuti per la mancata qualificazione in Champions che per l’appunto era un risultato di squadra e non individuale”.