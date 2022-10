Tensione tra Karsdorp e Irrati al fischio finale, ma l’arbitro ha capito la reazione e non punirà il giocatore. E pensare che per una mano sul petto…

Al termine della partita tra Roma e Inter, il terzino giallorosso Karsdorp si è reso protagonista di un confronto piuttosto acceso con l’arbitro Irrati. Nella concitazione del momento, il direttore di gara ha urtato la borsa del ghiaccio presente sul ginocchio dolorante del giocatore che ha reagito spintonandolo. I due si sono poi ritrovati testa a testa, con il calciatore che poi è stato allontanato da alcuni collaboratori della Roma.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Irrati non ha riportato niente di quanto successo nel referto finale, graziando di fatto il calciatore comprendendone la reazione.

E pensare che, per una mano sul petto, Borja Valero venne squalificato per quattro giornate. Due episodi diversi, sicuramente, ma un minimo di equilibrio certe volte non guasterebbe.