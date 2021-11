Tentazione guadagno grosso o tutela del lato tecnico? La valutazione complicata che attende la Fiorentina su Vlahovic

C’è ovviamente chi sarebbe per togliersi il dente il prima possibile e chi invece non vorrebbe penalizzare la squadra di Italiano che su Dusan Vlahovic si appoggia eccome. Quasi totalmente dal punto di vista dei gol segnati (8 su 16 finora). Il blitz a Londra e l’interesse forte dell’Arsenal per l’attaccante viola danno l’idea di un prezzo che, al netto del rinnovo ormai irraggiungibile, può restare su livelli molto alti e molto golosi per la Fiorentina. Dalle parole di Commisso di inizio ottobre, la sensazione è che anche la sua idea sia quella di cederlo a gennaio, a prescindere dal suo rendimento.

Aldilà delle molte operazioni che a quel punto la sua squadra mercato dovrebbe mettere in piedi nel solo gennaio, sarebbe la rinuncia ad una certezza per privilegiare la possibilità di incasso, da cui poi attingere per ricostruire la squadra. Non che l’addio del serbo debba voler dire rinunciare a qualunque tipo di ambizione in campionato ma, certo, occorrerebbe agire con calciatori pronti fin da subito e di livello comunque alto. Poco meno di due mesi all’inizio del mercato di gennaio ma i motori sono già ben azionati: resta da capire cosa deciderà di fare la Fiorentina.