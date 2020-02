Teocoli: “Pioli è bravo, ma al Milan occorre un allenatore tipo Klopp. Ribery come Ibra, la sua assenza pesa per i viola…”

Per parlare delle due squadre e analizzare il match del Franchi, il Brivido Sportivo ha intervistato Teo Teocoli, comico e attore, tifosissimo del Milan: “Pioli è bravo, non mi dispiace. Mi sembra un allenatore piuttosto pragmatico, può fare anche bene a Milano, ma serve un grande tecnico. Al Milan occorre un allenatore tipo Klopp: empatico, carismatico, vincente. Assenza di Ribery? Quanto ha influenzato la squadra l’arrivo di Ibrahimovic? Tantissimo. Lo stesso vale per Ribery alla Fiorentina. In una squadra talentuosa ma acerba e inesperta, un calciatore del calibro del francese fa la differenza in termini di sicurezza, gestione della palla e del cronometro. Sono certo che la Viola avrebbe qualche punto in più, se l’ex Bayern non si fosse assentato così a lungo”.