Teotino: “Arrivai in una Fiorentina organizzata ma scarna. Lo stadio è un problema accantonato”

L’ex responsabile della comunicazione della Fiorentina Gianfranco Teotino, durante un collegamento a Radio Sportiva, ha avuto la possibilità di parlare della sua esperienza nella dirigenza della Fiorentina ai tempi dei Della Valle, tornando anche a parlare delle reali possibilità di costruire un nuovo stadio a Firenze. Queste le sue parole: “Il mio approdo in viola non è stata una trattativa complicata: non avevo altre squadre da poter scegliere, una grande opportunità che mi fu concessa dalla famiglia Della Valle che ad allora possedeva la Fiorentina. Per me un periodo da dirigente sportivo, e il vivere dall’interno una situazione che avevo sempre vissuto da fuori, per me fu una grande esperienza. Fu entusiasmante per me accettare questa opportunità. La società l’ho sempre trovata ben organizzata ma scarna: secondo me già a quelli tempi una società di calcio avrebbe avuto bisogno di molte figure professionali a vari livelli. A livello di comunicazione, soprattuto l’area digitale, era un po’ arretrata ma si trattava degli inizi, di molto tempo fa. Adesso la Fiorentina è molto meglio organizzata rispetto ad allora. A suo tempo ho avuto contatti con i fratelli Della Valle, con Cogninni ad allora presidente esecutivo, e durante il passaggio dall’era Corvino a quella di Pradè. Lo stadio nuovo? Finche non sarà sbloccata la situazione sull’area Mercafir sarà complicato ad arrivarci. Allo stesso tempo ci sono i soliti paletti messi dalla Soprintendenza per quanto riguarda il restyling del Franchi. Credo che al momento lo stadio sia un problema per il momento accantonato dalla nuova proprietà. Poi ovviamente è normale che il lockdown abbia maggiormente messo in secondo piano tutto il dibattito”.