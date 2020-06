Teotino: “Belotti rinforzo di livello per tutte le squadre che si battono per obiettivi importanti. Scandaloso che non sia stato affrontato il tema abbonati”

Il giornalista ed ex responsabile alla comunicazione della Fiorentina Gianfranco Teotino è intervenuto così a Radio Sportiva: ” Belotti? Giocatore di livello che non ha ancora dato tutto quello che ha. Potrebbe essere un rinforzo per tutte le squadre che si stanno battendo per cose importanti nel campionato. Abbonati agli stadi? Scandaloso che questo problema non sia stato affrontato né risolto. Inoltre nei paesi più civili come l’Inghilterra agli abbonati che non richiederanno il rimborso saranno dati abbonamenti giornalieri alle tv”.

