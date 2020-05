Teotino: “Fossi in Commisso farei un po’ meno interviste per dare più peso alle cose importanti che ha da dire”

Il giornalista ed ex responsabile alla Comunicazione della Fiorentina Gianfranco Teotino ha parlato così a Toscana Tv: “Commisso e un nuovo modo di fare comunicazione? Assolutamente si, è molto brilante ed empatico. Forse fossi in lui farei un po’ meno interviste per dare più peso alle cose importanti che ha da dire. E ne ha tante su molti fronti, in particolar modo sulla questione stadio. Purtroppo ad ora le possibilità di sviluppo e di crescita sono rallentate e quindi anche l’impatto di un uomo come Commisso è per forza di cose ridotto”.