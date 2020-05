Teotino: “I Della Valle avevano una grande passione per la Fiorentina anche se comunicavano in modo diverso. Ecco cosa ha cambiato il rapporto con la città”

Il giornalista ed ex team manager della Fiorentina Gianfranco Teotino in un’intervista concessa a Toscana Tv ha parlato anche dell’era Della Valle: “Loro avevano una grande passione e certamente un diverso modo di comunicare rispetto a Commisso. Non lavorando principalmente a Firenze, questa “distanza” si sentiva su molti fronti. Avevano anche una diversa riservatezza; anche quelle volte che Andrea veniva a Firenze non aveva lo stesso impatto di Commisso. Il distacco di Diego Della Valle dalla Fiorentina penso sia stato quello che ha cambiato i rapporti nella guida quotidiana della società. Si è sentito sempre più progressivamente il peso di questo distacco”.

