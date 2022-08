Teotino promuove Jovic: “Non è quello di un tempo ma a Firenze può tornare a far bene”

Questo pomeriggio, intervenuto al Microfono Aperto di Radio Sportiva, l’ex dirigente della Fiorentina Gianfranco Teotino ha avuto modo di commentare l’approdo in viola dell’ex Real Madrid Luka Jovic. Questo un estratto delle sue parole:

“Qualche hanno fa era un giocatore determinante, ma dopo la sua avventura al Real Madrid credo che si sia un po’ ridimensionato: messo alla prova ha totalmente fallito. Anche quando è tornato sei mesi in prestito a Francoforte ha dimostrato di non essere più quello di una volta. Allo stesso tempo è un giocatore che dimostra di avere doti superiore, più tecniche che fisiche. C’è la possibilità che in un ambiente più familiare e con meno pressioni come Firenze possa tornare ad essere quella grande promessa che era. Non trovo che sia stato un acquisto sbagliato da parte della Fiorentina, anzi credo che sia stato un ottimo acquisto per i viola”.