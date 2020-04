Teotino: “Serie A? Ci sono in ballo migliaia di posti di lavoro. In Italia il Governo si è nascosto dietro i comitati tecnico scientifici”

L’ex responsabile alla comunicazione della Fiorentina Gianfranco Teotino ha parlato così a Radio Sportiva: “Serie A? Ci sono in ballo migliaia di posti di lavoro, è un’industria importante per questo paese. Se a causa della pandemia dovessero chiudere delle società sarebbe un’occasione per ridurre il numero di squadre professionistiche. E’ un sistema diventato insostenibile, questa riforma andrebbe fatta. Alcuni paesi come Francia o Olanda hanno già deciso di chiudere, altri come Germania Inghilterra e Spagna stanno cercando di portare a termine la stagione. In Italia troppo spesso il Governo si è nascosto dietro i comitati tecnico scientifici”.