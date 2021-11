Teotino: “Vlahovic potrebbe essere il sostituto di Ibra ma costa tanto. Le assenze in difesa della Fiorentina..”

Questo pomeriggio l’ex dirigente della Fiorentina Gianfranco Teotino, durante un collegamento per Radio Sportiva, ha commentato le possibilità che Dusan Vlahovic possa essere l’erede di Ibrahimovic al Milan. Queste le sue parole:

“Negli ultimi giorni sono uscite molte voci su un possibile rinnovo di Ibrahimovic con il Milan, ma senza dubbio i rossoneri sono alla ricerca di un attaccante di spessore più giovane: è quello che è mancato in questa prima parte del campionato. Ibra è un fuoriclasse mentre Giroud è comunque un attaccante di grande valore, messi però insieme fanno quasi 75/76 anni. Sicuramente al Milan la davanti servirà un ringiovanimento. Credo che Vlahovic sia merce molto cara, qualsiasi cosa decida di fare la Fiorentina (se venderlo a Gennaio o a Giugno) credo che il giocatore stia valutando già altre offerte. Anche il fatto che vada in scadenza di contratto ha avvicinato al giocatore molti top club internazionali, però se il Milan fosse in grado di competere con loro credo che sarebbe uno dei profili migliori. Come finisce stasera? Stasera per il Milan non sarà semplice. La Fiorentina ha un grande centravanti, un ottimo allenatore, è una squadra che ha già dimostrato di potersela giocare con le grandi: ha vinto contro l’Atalanta, le altre le ha perse ma spesso trovandosi in inferiorità numerica non potendosi giocare le sue carte fino infondo. A vantaggio dei rossoneri c’è l fatto che alla Fiorentina mancano tutti i difensori centrali titolari e questo sicuramente sarà un particolare decisivo”.