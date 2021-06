Terim: “Coppa Italia del 2001 è un bel ricordo per me anche se la finale la giocò Mancini. Ricordo ancora gli striscioni dei tifosi della Fiorentina. Ho fiducia nel riscatto dei viola”

Italia-Turchia sarà la partita che, domani, segnerà l’esordio degli Azzurri ad Euro 2020. Chi ha guidato la nazionale turca e anche più volte è l’ex allenatore della Fiorentina, Fatih Terim.

Sul Corriere dello Sport-Stadio, l’Imperatore parla di Roberto Mancini: “Ha avuto una carriera calcistica top. È naturale quello che ha fatto con l’Italia. Come me, ha lavorato nella Fiorentina, nel Galatasaray e nella nazionale del suo Paese. Certo, non era così esperto come tecnico nel 2001. Tuttavia, negli anni, è diventato un molto bravo. La Coppa Italia del 2001 è per me un bel ricordo, anche se la finale la giocò lui. Ricordo ancora gli striscioni “Grazie Terim” sugli spalti quel giorno”.

Sull’ultimo campionato dei viola ha aggiunto: “Sono molto dispiaciuto invece per le difficoltà della Fiorentina ma ho fiducia nel riscatto”.