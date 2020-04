Terim: “La Fiorentina dovrebbe essere sempre in corsa per lo scudetto. I viola sono una grande società”

L’ex tecnico della Fiorentina Fatih Terim, dopo essere guarito definitivamente dal Covid19, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport: “Ora sto bene e dopo la quarantena, spenderò più tempo con la famiglia e con la gente a cui voglio bene. Vedere il Milan lontano dalla corsa scudetto mi dispiace. Il Milan dovrebbe essere sempre in corsa per lo scudetto. Questo vale anche per la Fiorentina, sono due grandi società e spero torneranno presto al loro livello”.