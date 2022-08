Terminate le visite mediche di Barak. Ora le firme, poi il primo allenamento

Antonin Barak è arrivato a Firenze ieri, assieme alla famiglia, e questa mattina ha svolto le visite mediche all’istituto medico Fanfani. Queste sono durate circa 2 ore e sono da poco terminate, come riporta Radio Bruno Toscana. Il classe ’94 si è fermato a salutare i tifosi che lo stavano aspettando.

Adesso, la prossima tappa è la sede della Fiorentina per le firme sul contratto e l’ufficialità. Nel pomeriggio, inoltre, il centrocampista ceco svolgerà il primo allenamento assieme ai suoi nuovi compagni, sotto la guida di mister Italiano. Sarà il “Barak day” in tutto e per tutto, anche per quanto riguarda il campo.