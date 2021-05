Il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano, titolare quest’oggi per la gara contro il Napoli, parla così della partita a Dazn prima del fischio d’inizio: “Ognuno ha il proprio credo calcistico. Si tratta di due stili di gioco totalmente diversi ma a livello di combattività metteremo in campo le caratteristiche adeguate per poter mettere in difficoltà il Napoli”.