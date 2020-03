Terracciano dona al San Raffaele di Milano per combattere il Coronavirus: “Chi ne ha la possibilità dia una mano”

L’emergenza Coronavirus sta coinvolgendo tutta l’Italia. Mai come questa volta occorre stare uniti, rispettando le regole, combattendo. E un gesto molto bello in merito è arrivato dal portiere della Fiorentina Pietro Terracciano, che ha fatto una donazione all’ospedale San Raffaele di Milano per rafforzare la terapia intensiva. Terracciano ha postato su Instagram la ricevuta della donazione, con la seguente didascalia: “Oltre a dare l’esempio con corretti atteggiamenti, chi ne ha la possibilità faccia anche gesti che possano aiutare tutte le persone che stanno combattendo questa emergenza… Uniti siamo più forti”.