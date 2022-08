Terracciano: “Non nascondo la tensione, ma siamo pronti. Ci giochiamo questa stagione e anche la scorsa”

Il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano, titolare all’andata contro il Twente e probabilmente anche domani, ha parlato così in vista dell’impegno in Conference League: “Col tempo si cresce e si matura. So che questo è un momento importante per la squadra, per cui ci deve essere la giusta attenzione. Non dico che non c’è tensione, perché in fondo sappiamo che conta tantissimo e che ci giochiamo non solo questa stagione ma anche la scorsa”.

E poi ha aggiunto: “Ci faremo trovare pronti. Sul piano personale non mi piace guardarmi indietro, sono concentrato soltanto sul presente e sulla partita di domani. Durante la partita ci saranno senz’altro dei momenti di difficoltà. Sta a noi dimostrare di saper mantenere alta l’attenzione per tutti i novanta minuti. Non abbiamo scuse”.