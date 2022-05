Terracciano regala a Leao il pallone del gol vittoria e la Fiorentina esce sconfitta contro il Milan

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccate il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Milan-Fiorentina 1-0 (81′ Leao)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti (46 Martinez Quarta), Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh (58′ Bonaventura), Amrabat, Duncan (66′ Torreira); Gonzalez (66′ Ikone), Cabral, Saponara (80′ Sottil).

90’+4 Finisce qui la partita. Il Milan vince per 1-0 contro la Fiorentina segnando all’81’ con Leao: ad avviare l’azione è stata una disattenzione di Terracciano nel rinviare il pallone.

90+2′ Milan che sta continuando ad attaccare sfruttando tutti i varchi lasciati aperti dalla difesa viola che arriva quasi sempre a chiudere all’ultimo secondo.

90′ Saranno quattro i minuti di recupero.

88′ Leao ancora lanciatissimo verso la porta, interviene Ikone a strappargli via il pallone.

86′ Ammonito Bennacer per fallo commesso su Biraghi.

84′ Milan che ora gestisce il vantaggio ottenuto, la Fiorentina prova con frenesia a costruire qualcosa per tentare di pareggiare.

81′ Gol del Milan: rilancio sbagliato di Terracciano che va a mettere il pallone sui piedi a Leao, che in velocità si inserisce in area e spedisce il pallone in porta per l’1-0 dei rossoneri. Il portiere viola sbaglia anche nel tuffarsi al momento del tiro dell’attaccante rossonero.

80′ Ultimo cambio per la sostituzione: esce Saponara, c’è Sottil.

79′ Cambio nel Milan: esce Kessiè, va in campo Bennacer.

77′ Tempestivo intervento di Igor che va a chiudere la traiettoria sul tentativo di tiro di Rebic.

75′ Che occasione per Cabral! Azione avviata da Bonaventura che apre a sinistra per Biraghi, cross in area per Cabral che va al colpo di testa ravvicinato ma Maignan gli dice no con una grande parata!

72′ Ammonito Martinez Quarta per un fallo su Theo Hernandez.

70′ Conclusione di Theo Hernandez verso la porta, salva Igor quasi sulla linea ma c’era comunque fuorigioco.

69′ Gomitata di Theo Hernandez a Torreira con successivo parapiglia tra i giocatori, nessun provvedimento preso dall’arbitro.

67′ Buona iniziativa di Saponara che serve un buon cross nel mezzo, ma la difesa del Milan va subito a liberare l’area.

66′ Cambi nella Fiorentina: escono Gonzalez e Duncan, tocca a Ikone e Torreira

65′ Altro cambio nel Milan: esce Giroud, va in campo Ibrahimovic.

62′ Uscita spericolata di Maignan che finisce addosso a Gonzalez, il quale si era appena autolanciato in area.

59′ Buca di Milenkovic e Rebica può andare libero al tiro, ma l’attaccante rossonero non trova la porta.

58′ Cambio per Italiano: esce Maleh, c’è Bonaventura.

55′ Doppio cambio per Pioli: escono Messias e Brahim Diaz, vanno in campo l’ex viola Rebic e Krunic.

52′ Irrompe in area Theo Hernandez che lanciatissimo va al tiro con la punta esterna, conclusione che va oltre la traversa. La Fiorentina deve riprendere le misure al Milan.

51′ Ancora Milan in attacco, Giroud che in girata trova il modo di servire Kessié sulla sinistra, tiro diretto in porta del centrocampista rossonero neutralizzato dalla parata di Terracciano.

47′ Che brivido per la Fiorentina! Contropiede del Milan avviato da Brahim Diaz, il quale serve Giroud sulla sinistra che a sua volta passa il pallone dietro a Leao: conclusione alta totalmente fuori misura e porta viola salva.

46′ La ripresa inizia con un cambio per la Fiorentina: fuori Venuti, c’è Martinez Quarta.

45’+1 Finisce il primo tempo: Milan e Fiorentina sono ferme sullo 0-0.

45′ Assegnato un minuto di recupero.

42′ Calabria va al tiro di potenza dal linite dell’area, conclusione che finisce alta.

41′ Ammonito Venuti per aver contrastato Leao in velocità.

38′ Partita che ora è tutta basata sui lanci lunghi da centrocampo soprattutto da parte del Milan, la Fiorentina cerca invece di costruire tramite le iniziative personali degli attaccanti.

35′ Fiorentina che prova soprattutto con Cabral alcune sortite offensive sfruttando gli errori del Milan, ma manca sempre il passaggio decisivo.

32′ Terracciano interviene in uscita per allontanare un tiro-cross di Theo Hernandez, sulla ribattuta Kessié calcia altissimo.

31′ Punizione di Biraghi scodellata in area per Gonzalez che prova di testa a rimettere il pallone in area, sventa tutto poi la difesa del Milan.

28′ Azione in contropiede del Milan avviata da Calabria con la difesa viola mura che va comunque a murare il successivo tentativo di cross di Leao.

25′ Milan che prova a sfondare sulla corsia destra con Leao, chiude il suo tentativo di cross Venuti.

22′ Fiorentina ancora in attacco con Saponara che scarica in area il cross basso per Gonzalez, lo anticipa e interrompe l’azione Theo Hernandez.

19′ Altra occasione per la Fiorentina, con Saponara che prova il tiro a giro, respinge Maignan, ma sulla ribattuta non può fare niente Duncan braccato da Kessiè sottoporta.

16′ Cabral in scivolata prova a mantenere il pallone stendendo però il compagno di squadra Nico Gonzalez, tanto che l’arbitro fischia fallo.

14′ Brividi per la Fiorentina, con Giroud che sull’imbucata di Kessiè si mangia un gol in area strozzando il tiro più del dovuto.

11′ Ci prova di nuovo il Milan con un’azione corale che si conclude con il tiro di Theo Hernandez che con trova lo specchio della porta.

10′ Occasione per la Fiorentina! Pallone per Igor sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la sua conclusione finisce di pochissimo sul fondo al fil di palo.

8′ Fiorentina che cerca di spezzare il ritmo del Milan con il possesso palla provando anche a farsi vedere spesso in attacco.

5′ Milan a segno con la conclusione di Theo Hernandez, ma il gol viene annullato per il fuorigioco di Messias.

2′ Ammonito Maleh per aver tentato a fare suo il pallone sul rilancio di Maignan.

1′ Subito un’occasione per Cabral, che tenta la rovesciata su un pallone carambolato in area, ma Tomori sbroglia subito l’azione.

1′ Inizia la gara allo stadio ‘Meazza’. Forza viola!

La sfida è difficilissima, quasi impossibile, ma alla Fiorentina servono reazione e punti per continuare a coltivare il sogno europeo: la squadra viola diventa giudice per lo scudetto, dopo aver bloccato sia Inter che Napoli, oggi trova il Milan di Pioli, la più solida delle tre. Appuntamento alle 15 a San Siro, agli ordini del sig. Valeri e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, poi spazio alle pagelle e alle voci dei protagonisti.

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match, aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.