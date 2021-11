Terracciano sbroglia le situazioni problematiche e Saponara la mette sotto il sette da fermo: contro il Milan la Fiorentina ottiene la vittoria del mutuo soccorso

La vittoria del mutuo soccorso. La Fiorentina ricorre al significato intrinseco del termine squadra dove ogni elemento si sbattezza per rimediare agli errori del compagno. E così se il primo viene superato dall’avversario, c’è un secondo che lo rallenta e un terzo che gli porta via il pallone.

Ci sono stati frangenti della partita in cui i viola sembravano il triplo. I rossoneri assediati da maglie viola che si moltiplicavano all’infinito come in un gioco di specchi. La filosofia di Italiano si impone sul Milan nonostante una difesa posticcia.

Terracciano – 7 – Prende tre gol senza colpe, sbroglia alcune situazioni problematiche e rilancia costantemente l’azione con precisione millimetrica.

Duncan – 8 – Mette il piedone fra le gambe aperte di Gabbia e fa ruzzolare in rete il pallone sfuggito a Tatarusanu. Lancio perfetto per il primo gol di Vlahovic.

Saponara – 7 – Gli avversari lo bruciano spesso nella conquista del pallone. Si riscatta infilando praticamente da fermo il sette della porta rossonera.

