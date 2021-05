Terracciano: “Si può perdere nella vita, ma l’importante è farlo da uomini”. L’accusa ridicola fatta al portiere della Fiorentina

Pietro Terracciano è stato il portiere titolare della Fiorentina contro il Napoli. L’estremo difensore si è ben comportato questo pomeriggio al Franchi e ha espresso su Instagram il suo giudizio sulla gara: “Si può anche perdere nella vita, ma l’importante è farlo da uomini, sempre”.

Sempre attraverso il social media, Terracciano ha poi mostrato il messaggio, ridicolo, che gli è arrivato probabilmente da un tifoso della Juventus, che lo accusava, neanche tanto velatamente di essersi venduto la partita per far andare in Champions il Napoli. “Il genio della domenica” così lo ha apostrofato il portiere gigliato.