Terracciano: “Sul gol di Cuadrado c’è stata una deviazione e il pallone ha cambiato traiettoria. Le critiche ci stanno ma non ci do molta importanza. Con mister Italiano ora ce la giochiamo contro tutti”

Pietro Terracciano, protagonista con la sua Fiorentina dopo l’infortunio di Dragowski, è intervenuto così a Radio Toscana: “L’episodio del dito nell’occhio contro la Juventus è stato un incidente, De Ligt non l’ha fatto volontariamente. Mi spiace che in quel frangente non sia stato fischiato nemmeno il fallo, e soprattutto è stato un infortunio che mi ha condizionato nel corso della partita. Dispiace molto di più per la sconfitta e per non aver portato a casa punti da Torino. Sul gol di Cuadrado c’è stata una deviazione e il pallone ha cambiato traiettoria. Dispiace per quello, le critiche ci stanno ma non gli do molta importanza. Siamo all’inizio di un percorso. Con mister Italiano abbiamo cambiato modo di giocare e ora ce la giochiamo in campo contro tutti. Usciamo dal campo con la sensazione di aver avuto il più delle volte in mano il gioco”.

Poi su Vlahovic Terracciano ha aggiunto: “Dusan è un giocatore importante per noi. Non credo che abbia troppi grilli per la testa. Lavora tantissimo e si impegna tanto per la squadra. L’alternanza con Dragowski? Chiunque giochi tra me e Drago da sempre il suo contributo. Fa piacere che la gente mi stimi e sono felicissimo per questo. Io spingo e lavoro per dare sempre il mio contributo e il mio aiuto. L’etichetta di dodicesimo non mi piace. Non lavoro per non giocare, ma per essere sempre pronto a scendere in campo.”