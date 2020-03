Terzic, dalla rabbia di Barone al naso rotto. La dura annata del serbo FOTO

Il giovane Aleksa Terzic è stato ufficialmente l’ultimo acquisto marcato Corvino. Calciatore di Ramadani, il classe ’99 di Belgrado è stato motivo di discussione al momento della separazione col ds pugliese. L’arrivo del ragazzo ex Stella Rossa ha fatto infuriare Giuseppe Barone; La Fiorentina aveva bloccato a maggio il giocatore, congelando poi tutto a inizio giugno per non occupare la casella da extracomunitari “libera”. Corvino ha deciso comunque di continuare l’operazione. La cifra per l’acquisto del terzino sinistro slavo è stata di 1.7 milioni di euro. Terzic ha totalizzato due presenze stagionali, entrambe in Coppa Italia. Titolare col Monza, subentrante col Cittadella. L’esordio in Serie A, invece, appare lontano. La struttura fisica del ragazzo è piuttosto minuta, e la conoscenza delle basi della difesa ancora lontana. Il piede sinistro è invece di tutto rispetto, tanto che Terzic se la cava bene nella battuta di piazzati e calci di punizione.

In mezzo alla stagione, la brutta disavventura in patria in una trasferta con la Nazionale Under 21. Rapinato da due malviventi che gli hanno portato via portafoglio ed auto, il 21enne belgradese si è procurato la rottura del setto nasale (al quale in precedenza aveva operato un costoso intervento di chirurgia plastica, ndr). Oltre che un bello spavento. Il campo è lontano per Terzic, chiuso da Dalbert, Ranieri, e Venuti. Col Genoa gli è stato preferito anche Olivera, per uno spezzone. Senza contare che in rosa ci sono anche Biraghi ed Hancko a rincarare la dose. Se non altro, l’ex ‘Crvena Zvezda’ può consolarsi con l’avvenente Elena Gvoic, della quale potete vedere una foto qui sotto: