Terzic sgomita a caccia di spazio. Ma c’è una presenza ingombrante da scalzare

La possibilità di giocare in Conference League ha concesso più di un’occasione ad Aleksa Terzic di mettersi in mostra. Il laterale mancino classe ’99 appare in crescita rispetto alle ultime stagioni e lavora per ottenere sempre più spazio. Il serbo ha guadagnato campo anche nelle gerarchie della fascia destra, in cui anche se contromano ha saputo disimpegnarsi discretamente. Veloce, dinamico e intraprendente, il giocatore cresciuto nella Stella Rossa in Europa può godere di maggiore libertà e metri di campo e concentrarsi con minore attenzione alla fase difensiva. Questo ha permesso a Terzic di disputare prove buone contro Hearts e Basaksehir.

Ormai consolidatosi come vice-Biraghi, il giocatore nato a Belgrado sta provando a mettere in difficoltà mister Italiano ma non sarà facile scalzare il titolare del ruolo. Biraghi è il capitano della Fiorentina ed uno dei calciatori più longevi in rosa e come esperienza in viola. Terzic ha però dimostrato dei progressi nel corso delle gare e l’obiettivo di far meglio rispetto alle 15 presenze stagionali della scorsa annata è tutt’altro che lontano considerati i 10 gettoni già raggiunti dal terzino viola. Manca ancora qualcosa sul piano tattico e difensivo al mancino serbo per potersi ritagliare maggiore continuità in viola ma la sensazione è che la strada sia quella giusta. Il contratto del calciatore scadrà nel 2024 e presto sarà tempo per le parti di confrontarsi e discutere del futuro.