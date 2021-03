A Milan TV ha parlato il terzino rossonero Theo Hernandez nel prepartita di Fiorentina-Milan. Queste le sue parole: “Dopo l’eliminazione dall’Europa League è stato difficile ma dobbiamo andare avanti e cercare di vincere le partite di campionato che rimangono. Oggi è una partita importante. Abbiamo ritrovato Ibrahimovic e per noi è importante averlo davanti come punti di riferimento. Alla Fiorentina piace giocare a calcio come a noi. Per vincere dovremo limitare i loro attacchi”.