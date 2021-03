Theo Hernandez contro l’arbitro: rischia di saltare la Fiorentina per squalifica. FOTO

Theo Hernandez è finito al centro delle polemiche. Dopo la decisione dell’arbitro Fabrizio Pasqua in Milan-Napoli di non assegnare un calcio di rigore alla sua squadra per un intervento ai suoi danni di Bakayoko, ha pubblicato un Instagram Story, poi prontamente cancellata, nella quale la foto del direttore di gara era accompagnata da emoticon di disgusto. Il francese adesso rischia di essere squalificato e di non poter giocare, dunque, domenica contro la Fiorentina.

Ecco l’Instagram Story: