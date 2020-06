Thiago Silva costa tanto, ma la Fiorentina il grande colpo lo vuole fare in difesa

La richiesta avanzata dall’entourage di Thiago Silva è alta: biennale da 12 milioni di euro. Ad ascoltare questa proposta non c’era solo la Fiorentina, ma anche l’Everton di Carlo Ancelotti, che conta di portare il difensore brasiliano in Premier League. A Firenze si pensa alla stessa operazione che ha portato Ribery in riva all’Arno e magari potrebbe essere proprio il francese a convincere l’ormai ex PSG. Se così non fosse, la Fiorentina continua a monitorare difensori di prima fascia, Commisso vuole un mix di esperienza e appeal. A riportarlo è La Nazione.

