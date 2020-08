Thiago Silva: “Fiorentina? Non ho firmato, ma ci abbiamo parlato. Nei prossimi due giorni…”

Thiago Silva, difensore e capitano del Paris Saint–Germain, ha parlato a Sky Sport al termine della finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

Queste le sue parole: “Mi dispiace andare via così. Volevo fare di tutto per vincere questa coppa e entrare in un modo diverso nella storia. Io, Ibrahimovic, Maxwell, Thiago Motta, abbiamo dato tanto a questo club. Sono felice di aver trascorso 8 anni al PSG, ma ora devo cercare un’altra squadra. Fiorentina? Non è vero che ho firmato, ma il mio agente sta parlando con loro e altre squadre. Nei prossimi due giorni deciderò cosa fare”.