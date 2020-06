Thiago Silva: Il ritorno al Milan soluzione gradita. Ma solo la Fiorentina si è mossa per chiudere l’operazione in stile Ribery

Quale sarà il futuro di Thiago Silva? Del centrale brasiliano, in scadenza di contratto con il Psg, si occupa Gianlucadimarzio.com. Sul sito del giornalista di Sky si legge che un ritorno al Milan sarebbe indubbiamente soluzione gradita al giocatore. Ma bisogna prima capire quali sono le idee della dirigenza rossonera.

Al momento non c’è stato però nessun contatto tra le parti. Il tutto mentre la Fiorentina ha invece già cominciato a muovere i primi passi per provare a concludere una nuova operazione in stile-Ribery.